Gemeinsam durch stürmische Zeiten

Bärbl (Barbara) Begle ist sechsfache Mutter und zwölffache Oma und äußerst engagierte Sozialpatin der Caritas Vorarlberg. Seit vielen Jahren begleitet die Schlinserin Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Bärbl (Barbara) Begles soziale Ader wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. „Schon meine Eltern waren sozial eingestellt und so wurde ich auch von ihnen erzogen“, erzählt sie. Inzwischen sind ihre eigenen Kinder längst erwachsen und sie genießt es zwölffache Oma zu sein. Sie ist eine Frau mit einem großen Herz für Menschen, die in Not sind. Mit Feingefühl und Empathie begleitet die umtriebige Schlinserin als Sozialpatin der Caritas Vorarlberg Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. So steht sie seit vielen Jahren einer somalischen Familie zur Seite. „Anfangs lernte ich mit der Familie Deutsch und half bei Behördengängen“, erzählt Bärbl Begle. Schnell entwickelte sich eine tiefe Verbundenheit. Und so wird sie von der Familie liebevoll „Mama Barbara“ genannt.