Gemeinsam die Welt gestalten

Dornbirner Jugendwerkstätten luden zum Beteiligungs- und Gesundheitsprojekt für Jugendliche.

In Zeiten multipler Krisen, von den vergangenen Jahren der Coronapandemie bis zur aktuellen Teuerung, verschlechtern sich die Perspektiven für Jugendliche besonders. „Die psychische Gesundheit, die Lebenserhaltung und das stabile Sozialleben geraten für viele ins Wanken“, so Luger. Nach der aktuellen HBSC-Jugendstudie (die 1982 entwickelte Health Behaviour in School-aged Children Study) des Gesundheitsministeriums sinkt die Lebenszufriedenheit Jugendlicher eklatant mit zunehmendem Alter. 31 Prozent der Mädchen und 19 Prozent der Burschen sind mit ihrem Leben gegenwärtig nicht sehr zufrieden, psychische Beschwerden sind bei besonders vielen Mädchen besorgniserregend. „Mangelndes gesundheitliches Wohlbefinden ist auch ein wesentlicher Hemmfaktor für die Ausbildung und den Lernprozess am Arbeitsplatz. Daher haben die DJW schon vor vielen Jahren beschlossen, sich dem Thema Betriebliche Gesundheitsförderung zu stellen und wurden auch bereits mehrfach dafür ausgezeichnet“, Luger weiter.