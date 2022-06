Gemeinsam die räumliche Zukunft planen

Auch die Gemeinde Satteins arbeitet an einem neuen Räumlichen Entwicklungsplan (REP).

Satteins . Bis Jahresende 2022 müssen alle Gemeinden in Vorarlberg einen Räumlichen Entwicklungsplan beim Land einreichen und auch Satteins will sich damit erfolgreich und nachhaltig weiterentwickeln.

Der Räumliche Entwicklungsplan Satteins soll in den kommenden Wochen unter Einbeziehung der Bevölkerung erarbeitet werden und dabei sind alle Satteinser eingeladen, aktiv mitzuwirken. Mittels einer Fragebogenaktion sollen so die Interessen und Vorstellungen der Bürger abgefragt und erörtert werden. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in weiterer Folge in den REP-Prozess mit ein und die Gemeinde wird über das Ergebnis der Fragebogenaktion informieren – diese endet mit 30.06.2022. MIMA