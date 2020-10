Gemeinsam der Jugendkriminalität vorbeugen

Stadtpolizei, Bundespolizei und Landeskriminalamt setzen auf Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn.

Jugendliche Ersttäter im Alter von 14 bis 21 Jahren sollen gar nicht erst in die Kriminalität abrutschen, sondern es vielmehr schaffen, „die Kurve zu kriegen“. Das ist nun Gegenstand der wertschätzenden Kooperation zwischen der Polizei, dem Verein Neustart und der Offenen Jugendarbeit Dornbirn. Zum Thema Kriminalitätsprävention trafen sich die Netzwerkpartner im Jugendzentrum OJAD. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Lebensphase „Jugend“ eine besonders sensible ist – geprägt von Veränderung, Verunsicherung und schwierigen Entscheidungen. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann betont, dass in Dornbirn niemand zurückgelassen wird. „Was bei den Jüngsten mit dem Projekt ‚Dornbirn lässt kein Kind zurück’ beginnt, soll für alle Dornbirnerinnen und Dornbirner jeglichen Alters gelten“, so das Stadtoberhaupt.