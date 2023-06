Gemeinsam das Leben feiern

Die Pfarre St. Martin lud zum großen Pfarrfest.

Zum Auftakt gab es einen Gottesdienst, der musikalisch vom Kinderchor der VS Edlach umrahmt wurde. Musikalisch ging es dann beim anschließenden Fest im Pfarrpark mit den Souljackers und den Saverius & friends weiter. Der kleine Zirkus und ein kunterbuntes Kinderprogramm sorgten zudem für beste Unterhaltung bei den jüngsten Festbesuchern. „Wir können einfach nur Danke an das super Vorbereitungsteam rund um Philipp und Mia Graninger, Steffi Niedermair sowie Isabel Benzer, Veronica Spiegel, Saverius Susanto und Waltraud Tschirf sagen. Sie haben kreative Ideen eingebracht, für Schwierigkeiten Lösungen gefunden, tatkräftig unterstützt und wunderbar zusammengearbeitet“, so Bösch. Auch weitere zahlreiche Helferinnen und Helfer von den Kuchenbäckern, Blumenschmückern bis zu den vielen guten Geistern im Hintergrund – sie alle sorgten dafür, dass an diesem Tag Pfarrgemeinschaft spürbar wurde. „Es war einfach schön, wieder einmal zusammenzukommen und gemeinsam Leben und Glauben zu feiern“, zeigte sich Nora Bösch begeistert. Der Reinerlös des Festes wird zur Abdeckung der noch offenen Ausstände für die Orgelrenovierung verwendet. (cth)