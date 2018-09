Gemeinsam besser Werken: Eröffnung der neuen „Kreativwerkstatt“ in Lochau

Lochau. „Gemeinsam besser Werken“ ist das Motto in der neuen „Kreativwerkstatt WERKKURS“ im Zentrum von Lochau. Karin und Burkhard Sturn laden zu gemeinsamen Kursabenden. Den erfolgreichen Auftakt machte die Herstellung von Bienenwachstüchern.

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse treffen sich Menschen, die Freude am gemeinsamen kreativen Arbeiten haben. Das Kursangebot ist breit gefächert und orientiert sich zumeist an einfachen Tätigkeiten rings um das tägliche Leben bei der Arbeit oder in der Freizeit.