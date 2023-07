Mit einem gemeinsamen Gebet setzten verschiedene Glaubensgemeinschaften dieser Tage ein starkes Zeichen des Miteinanders und des respektvollen Umgangs.

Der Einladung zum interreligiösen Fest in der Achsiedlung in Bregenz sind viele Menschen gefolgt.

Sieben Mitwirkende - die alevitische Glaubensgemeinschaft, ATIB Moscheegemeinde Bregenz, Bahá’i, die evangelische Pfarrgemeinde, die serbisch-orthodoxe Kirche, die katholische Kirche sowie die Caritas – luden dieser Tage zu einem interreligiösen Fest beim Fußballplatz in der Bregenzer Achsiedlung. Sandra Küng von der PfarrCaritas sagt im Namen des gesamten Organisationsteams: „Unser Motto lautet ´Gemeinsam auf dem Weg´. Und so zeigen wir, was uns allen wichtig ist: gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme. Das Gemeinsame der Religionsgemeinschaften steht im Vordergrund und soll durch unser gemeinsames Gebet nach außen getragen werden.“