Gemeinsam anpacken bei den MACHWAS-Tagen

Schulklassen können sich noch bis 14. Mai für die MACHWAS-Tage anmelden.

„Gemeinsam Gutes tun“ lautet das Motto bei den MACHWAS-Tagen in der letzten Schulwoche. Schüler*innen im Alter von 12 bis 19 Jahren bekommen dabei Einblicke in verschiedene Organisationen, Vereine bzw. Gemeinden und können vor Ort bei vielfältigen Aktivitäten mithelfen. „Die MACHWAS-Tage bieten Schulklassen spannende Projekte, bei denen sich Jugendliche mit so unterschiedlichen Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Diversität oder Kunst auseinandersetzen können“, berichtet Andrea Gollob vom aha.