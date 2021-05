Gemeinsam am Ball

Der FC Mohren Dornbirn 1913 und der SC Graf Hatlerdorf bilden eine Spielgemeinschaft.

Der Fußball-Nachwuchs beider Vereine macht ab dem Sommer 2021 gemeinsame Sache. Im Bereich der Großfeld-Mannschaften – also U 14 bis U 18 – schließen sich die beiden Vereine zusammen und wollen damit rund 80 Kindern und Jugendlichen eine noch bessere qualitative und nachhaltige Ausbildung ermöglichen und gemeinsam sportliche Erfolge feiern. Der FC Dornbirn stellt weiterhin eine A-Mannschaft pro Jahrgang – alle anderen FC-Kids spielen mit den Hatler-Kickern in der „Spielgemeinschaft Dornbirn“.

René Scherr, Nachwuchscoach beim FC Mohren Dornbirn erklärte dazu: „Mit dieser Kooperation können wir unsere Nachwuchsarbeit optimieren. Wir haben in allen Altersklassen immer mehr Spieler, aber zu wenig Trainingsflächen. So können wir auch weiterhin drei Mal wöchentlich trainieren und eine zu frühe Selektierung umgehen.“ Und auch Herbert Bischof, Obmann vom SC Halterdorf zeigte sich begeistert: „Die Kooperation ist eine klassische Win-Win-Situation, denn im Gegensatz zum FCD haben wir speziell im Großfeldbereich sehr wenig Spieler, jedoch viel Trainingsflächen und so müssen unsere Nachwuchsspieler nicht aufhören oder zum Beispiel als U13-Fussballer in der U16 spielen.“ Mit gebündelten Kräften soll Dornbirn damit in Sachen Fußball weiterhin ganz vorne mitspielen.