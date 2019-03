Gemeinsam aktiv im Sozialraum

Den Sozialraum wahrnehmen – Impulse für ein gutes Zusammenleben

Will man einem Menschen helfen, muss man seine ganze Umgebung mitdenken. Dr. Maria Lüttringhaus erklärte anschaulich was Sozial-Raum-Orientierung ist. „Bei der „Sozial-Raum-Orientierung“ geht es darum, Kontakte in der Gemeinde zu nutzen, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen zu verbessern“ so Lüttringhaus. Sie zeigte auf, wie man mit wenig Zeit-Aufwand zu guten Lösungen kommen kann.