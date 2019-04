1.Inklusionsdisco im Graf Hugo

Feldkirch. Der Feldkircher „Füranand-Treff“ ist im vergangenen Jahr durch ein Brand im Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Während der Renovierungsarbeiten wich man in den Jugendtreff „Twogether“ aus. Der ist zwar mittlerweile auch schon Geschichte, der Kontakt zwischen „Füranand“ und Offner Jugendarbeit ist aber geblieben und daraus entstand die Idee einer regelmäßigen Inklusionsdisco für alle. Im neuen Graf Hugo an der Reichsstraße wurde nun zum ersten Mal gemeinsam abgetanzt. Für die Besucher und Mitarbeiter des Graf Hugo wieder ein neues Projekt, dass aber offen aufgenommen wurde wie Simon (18) erzählt: „Ich besuche das Graf Hugo seit Jahren, die Leute vom „Füranand“, sind Menschen wie jeder andere.“ Für Zivildiener Linus (19) stellen sich aber ein paar neue Aufgaben: „Auf die Gäste vom Füranand, gilt es sensibler und aufmerksamer zu achten, falls etwas passieren sollte muss man sofort zur Stelle sein.“