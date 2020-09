Gemeinnütziges Wohnen am Lustenauer Entrée

Kürzlich wurde die neue Wohnanlage an der Kaiser-Franz-Josef-Straße ihrer Bestimmung übergeben.

In der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Lustenau entstand in den letzten Monaten eine hochwertige Wohnanlage mit Aufzug, 15 Wohnungen, 1 Geschäftslokal, 21 Tiefgaragenabstellplätzen und 3 Parkplätzen im Freien. Geplant vom heimischen Büro Vetter entstand ein Niedrigenergiehaus welche ganz der neuen, attraktiven Optik der Kaiser-Franz-Josef-Straße gerecht wird. Entstanden sind so 5 Zwei-Zimmerwohnungen, 7 Drei-Zimmerwohnungen und 3 Vier-Zimmerwohnungen, welche mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet sind – die Energieversorgung erfolgt über eine Solaranlage. Während alle Wohneinheiten bereits vermietet sind, wird für die Geschäftsfläche im Erdgeschoss noch ein Nutzer gesucht. MIMA