Gemeinnütziges Wohnbauprojekt am Schwefelberg

Die Alpenländische Heimstätte errichtet gemeinsam mit ZIMA ein neues Wohnbauprojekt in der Ludwig-Steub Straße.

Hohenems . Am Fuße des Schwefelberges fand kürzlich der Spatenstich für ein neues Wohnbauprojekt von ZIMA und Alpenländischer Heimstätte statt. In zwei Baukörpern entstehen bis Ende 2021 17 neue Wohnungen.

Ruhig gelegen, am Fuße des Schwefelbergs und damit in unmittelbarer Nähe zu Wald, Wiesen sowie schönen Spazier- und Wanderwegen entsteht das neue Wohnprojekt. Die Alpenländische realisiert dabei einen Baukörper mit neun Wohnungen, darunter 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen, mit insgesamt 780 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Die ZIMA Wohn Baugesellschaft komplettiert das Ensemble mit einem weiteren Baukörper der Raum für insgesamt acht Wohnungen bietet. Die Infrastruktur (Außenräume, Spielplatz, Heizung und Zufahrt) werden gemeinsam genutzt und eine Tiefgarage mit genügend Stellplätzen rundet das Angebot ab. In beiden Wohnhäusern wurden die Grundrisse ideal konzipiert, sodass Bewohner auch in ihrem Zuhause viel Raum für Erholung vorfinden und besondere Momente mit Familien und Freunden genießen können. Die Kosten für das Bauprojekt werden mit rund sieben Millionen Euro angegeben und die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. MIMA