Gemeindezwist, neuer Kriminalamtsleiter und Hassgefühle

Lechs Bürgermeister Gerhard Lucian, der neue Leiter des Vorarlberger Landeskriminalamts, Oberst Philipp Stadler, und der Philosoph Konrad Paul Liessmann sind die heutigen Gäste von VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer im Studio von "Vorarlberg LIVE".

Gerhard Lucian, Bürgermeister Lech am Arlberg

Der Haussegen in der Lecher Gemeindestube hängt bereits längere Zeit schief. Zuletzt verließen die Oppositionslisten „Unser Dorf“ und „Zukunft wagen“ unter Protest die Gemeinderatssitzung. Ein fehlender Livestream war der Auslöser. Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz rügte dieses Verhalten bereits und ortete keine Ordnungswidrigkeit. Angesprochen auf die weit größere Herausforderung der Pandemie und die anstehende Wintersaison antwortete Lucian beim VN-Sporttalk vor wenigen Wochen noch: "Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir sehr gut wirtschaften können, dass wir sehr gut arbeiten können und wir hoffen darauf, dass die Verordnungen der Behörden so ausschauen, dass während der Pandemie keine Betriebe mehr geschlossen werden müssen."