Gemeindevertretersitzung mit produktiven Ergebnissen

Neben dem Entwicklungskonzept und neuen Straßenbezeichnungen wurde in der Gemeindevertretung von Mäder auch ein Baurechtsvertrag beschlossen.

Aussichtsplattform am Kummenberg

Bürgermeister Rainer Siegele konnte den anwesenden Gemeindevertretern dabei unter anderem berichten, dass die Schweizer Bundesregierung das AGGLO-Programm Rheintal genehmigt hat und im Zeitraum von 2024 bis 2028 für Infrastrukturmaßnamen rund 19 Millionen Schweizer Franken an Förderungen in die Region – auch nach Vorarlberg – fließen werden. Dazu gab das Gemeindeoberhaupt Einblick in das Nutzungskonzeptes für den Kumma, welches demnächst präsentiert werden soll und berichtete, dass auf dem Gipfel des Kummenberges eine Blaulichtsendeanlage zur Sicherstellung der Funkverbindung von Polizei, Rettung und Feuerwehr errichtet wird. Damit diese Anlage auch harmonisch ins Gelände passt, soll auch eine Aussichtsplattform entstehen.