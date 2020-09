Gemeinderatswahlen 2020 in Vorarlberg: Erste Bürgermeisterin in Raggal gewählt

55,45 Prozent der Stimmen für Alexandra Martin von "Zukunft Raggal".

In der Großwalsertaler Gemeinde Raggal (Bez. Bludenz) ist Alexandra Martin als erste Frau des Landes bei den Vorarlberger Gemeindewahlen am Sonntag zur Bürgermeisterin gewählt worden. Die 1971 geborene Martin, die für die Liste "Zukunft Raggal" antrat, erhielt in der Bürgermeister-Direktwahl 295 Stimmen (55,45 Prozent). Der bisherige Bürgermeister Hermann Manahl war nicht mehr zur Wahl angetreten.