Gemeinderatswahlen 2020 in Vorarlberg: Der erste Bürgermeister ist wiedergewählt

Matthias Luger ist der alte und neue Bürgermeister von Stallehr (Bezirk Bludenz).

Bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 steht der erste Bürgermeister fest: Matthias Luger, Oberhaupt der Kleinkommune Stallehr (Bez. Bludenz), ist in seinem Amt bestätigt worden.

Der seit 2015 amtierende Luger hatte keinen Gegenkandidaten.

83,10 Prozent - Die Ergebnisse im Detail

Als einziger zur Wahl stehender Kandidat erhielt er in der Bürgermeister-Direktwahl 113 der 146 abgegebenen Stimmen. Luger war vor fünf Jahren seinem Vater als Bürgermeister nachgefolgt.

In Stallehr waren 215 Personen wahlberechtigt, 146 davon (67,91 Prozent) gaben ihre Stimme ab. Bei zehn ungültigen Stimmzetteln sprachen sich 23 Wähler explizit ("Nein") gegen Luger aus. Damit ergab sich für Luger eine Zustimmung von 83,10 Prozent (2015: 82,89). In der Gemeindevertretungswahl entfielen 139 gültige der 146 abgegebenen Stimmen auf die "Liste Stallehr", für die Luger antrat. Die "Liste Stallehr" war in der Kleingemeinde die einzige Wahlwerberin.

Wahllokal schloss schon um 10:30 Uhr

Das Wahllokal in Stallehr schloss als erstes in Vorarlberg (gemeinsam mit Warth und Schröcken).

In allen drei Gemeinden sind die Wahllokale bereits seit 10.30 Uhr wieder geschlossen.

Weitere Statistiken zur Wahl

Die 301.572 Wahlberechtigten - 148.090 Männer und 153.482 Frauen - müssen sich zwischen (landesweit in Summe) 220 Listen entscheiden. In 65 der 96 Ortschaften werden die Bürgermeister direkt gewählt, 142 Kandidaten haben sich aufstellen lassen, darunter 22 Frauen. In den Kommunen ohne Direktwahl wird das Gemeindeoberhaupt von der neu gewählten Gemeindevertretung bestimmt.

1.806 Mandate

Vergeben werden landesweit wie vor fünf Jahren 1.806 Mandate. 2015 gingen 495 Sitze an ÖVP-Mandatare (2010: 612), 153 (123) an die Freiheitlichen und 122 (69) an Grün-Abgeordnete. Zudem gibt es in den Ländle-Gemeindestuben 101 (115) SPÖ-Mandatare, 887 (845) Vertreter von Namenslisten - die meisten gelten als ÖVP-nahe - und sechs NEOS-Politiker. Zwar hält die ÖVP in keiner Stadt des Landes die absolute Mandatsmehrheit, stellt aber bis auf Hohenems überall den Bürgermeister. Dominant ist die Volkspartei in den großen und mittelgroßen Gemeinden des Landes.

90 ÖVP-Politiker oder Vertreter von Namenslisten

Aktuell regieren in 90 der 96 Vorarlberger Ortschaften ÖVP-Politiker oder Vertreter von Namenslisten, die FPÖ hat in vier Gemeinden das Bürgermeisteramt inne, die SPÖ in zwei. Ein grünes Gemeindeoberhaupt gab es in Vorarlberg bisher nicht.