Gemeinderats-Wahlen 2020: 217 Wahlkarten in Feldkirch unkorrekt ausgestellt

Die Stadt Feldkirch räumt Fehler bei der Ausstellung von 217 Wahlkarten ein. Den amtlichen Stimmzetteln lagen keine Kuverts dabei. Ohne Kuvert ist die Stimme ungültig.

In der Stadt Feldkirch sind für die am 13. September anstehende Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 217 Wahlkarten unkorrekt ausgestellt worden. Das hat die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Aktuell gehe es noch um maximal 45 Fälle, die zu bereinigen seien. "Einige wenige ungültige Stimmen werden leider nicht auszuschließen sein", sagte Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP).