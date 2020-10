Gemeinderat - SPÖ siegt in Floridsdorf und verdrängt FPÖ vom ersten Rang

Die SPÖ ist mit deutlichen Zugewinnen bei der Gemeinderatswahl neue Nummer eins in Floridsdorf. Die Sozialdemokraten liegen mit 46,12 Prozent um 6,96 Prozentpunkte über dem Resultat der Wahl 2015 und damit vor der bisherigen Nummer eins, der FPÖ.

Den zweiten Platz errang die ÖVP mit einer beträchtlichen Steigerung um 12,03 Prozentpunkte auf 18,56 Prozent. 11,69 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Die Freiheitlichen ließen also 28,87 Prozentpunkte liegen und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Nummer vier im 21. Bezirk sind auch dieses Mal die Grünen, deren Ergebnis sich mit 6,65 Prozent kaum veränderte. 6,15 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Trotz Zugewinnen liegen die NEOS weit hinten: Plus 0,83 Prozentpunkte brachten 4,91 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 5,93 Prozent.

In Floridsdorf waren bei der Gemeinderatswahl 107 154 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 37,33 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.