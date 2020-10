Gemeinderat - SPÖ in Rudolfsheim-Fünfhaus mit Plus weiter auf Platz eins

Rudolfsheim-Fünfhaus bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ Das Plus von 2,63 Prozentpunkten auf 45,18 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. Auf Platz zwei liegen die Grünen mit 16,62 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 verlor die Ökopartei damit aber leicht um 0,55 Prozentpunkte. Mit 28,56 Prozentpunkten liegen sie weit hinter hinter der SPÖ. 12,97 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 6,65 Prozentpunkte.

Platz vier geht im 15. Bezirk an die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 19,08 Prozentpunkten dramatisch und steht nun bei nur mehr 7,35 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 0,6 Prozentpunkte: 5,28 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die Rote Laterne im Kreis der Gemeinderats-Parteien geht an die neue Partei von Heinz-Christian Strache. Das Team des Ex-FPÖ-Obmanns bekam 3,84 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 8,76 Prozent.