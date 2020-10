Gemeinderat - SPÖ in Ottakring mit Zugewinnen weiter auf Platz eins

Die SPÖ bleibt in Ottakring bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins Das Plus von 2,67 Prozentpunkten auf 43,52 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. Mit einem deutlichen Abstand von 27,13 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP, die auf 16,39 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,19 Prozentpunkten. Für die Volkspartei bedeutet die massive Steigerung aber den Aufstieg von Platz vier. 14,54 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2015.

Viertstärkste Partei im 16. Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 20,59 Prozentpunkten etwas und steht nun bei nur mehr 7,66 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 0,71 Prozentpunkte: 6,06 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 4,1 Prozent - das ist der letzte Platz im Reigen der Gemeinderats-Parteien. Die übrigen Listen kamen auf 7,73 Prozent.

In Ottakring waren bei der Gemeinderatswahl 56 188 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 37,38 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

