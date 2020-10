Gemeinderat - SPÖ in Liesing mit Plus weiter auf Platz eins

Nummer eins in Liesing bei der Gemeinderatswahl ist auch 2020 die SPÖ Das Plus von 2,11 Prozentpunkten auf 41,69 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 17,47 Prozentpunkten an die ÖVP, die auf 24,22 Prozent kam - ein starkes Plus von 14,58 Prozentpunkten. 10,44 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei heimste zusätzliche 2,22 Prozentpunkte ein.

Viertstärkste Partei im 23. Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 26,33 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 8,02 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 1,27 Prozentpunkte: 7,75 Prozent bedeuten Platz fünf. Lediglich 3,42 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die übrigen Listen kamen auf 4,45 Prozent.

In Liesing waren bei der Gemeinderatswahl 73 569 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung betrug 66,87 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt und nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert.