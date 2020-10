Gemeinderat - SPÖ behauptet trotz Rückgang ersten Platz in der Inneren Stadt, Verluste auch für FPÖ

Auch 2020 ist die SPÖ stärkste Partei in der Inneren Stadt. Mit 30,15 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust von 3,35 Prozentpunkten ein. Mit einem minimalen Abstand von 0,35 Prozentpunkten liegt unmittelbar dahinter die ÖVP, die auf 29,8 Prozent kam - ein starkes Plus von 9,81 Prozentpunkten. 16,03 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei heimste zusätzliche 3,72 Prozentpunkte ein.

In der Inneren Stadt waren bei der Gemeinderatswahl 10 689 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 32,76 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.