Gemeinderat - SPÖ behält in Liesing ersten Platz

Die SPÖ liegt in Liesing bei der Gemeinderatswahl weiter auf Platz eins Das Ergebnis von 41,23 Prozent bedeutet einen Zuwachs für die Sozialdemokraten um 1,65 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 18,41 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP, die auf 22,82 Prozent kam (plus 13,18 Prozentpunkte). 10,04 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ: Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 24,31 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

In Liesing waren bei der Gemeinderatswahl 73 569 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 38,95 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.