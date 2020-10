Gemeinderat - Penzing: SPÖ unverändert stärkste Partei

Die SPÖ bleibt in Penzing bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins Sie wuchs um 2,01 Prozentpunkte auf 40,02 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Mit einem deutlichen Abstand von 18,77 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP mit 21,25 Prozent (plus 10,28 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 13,43 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei leicht um 0,89 Prozentpunkte.

Platz vier geht im 14. Bezirk an die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 22,14 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 8 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 1,34 Prozentpunkte: 7,9 Prozent bedeuten Platz fünf. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 3,9 Prozent - das ist der letzte Platz im Reigen der Gemeinderats-Parteien. Die übrigen Listen kamen auf 5,5 Prozent.

In Penzing waren bei der Gemeinderatswahl 59 086 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 35,73 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.