Gemeinderat - Margareten: SPÖ auch 2020 stärkste Kraft

In Margareten ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl auch 2020 stärkste Partei Die Sozialdemokraten erzielten 43,41 Prozent - das ist ein leichter Zuwachs um 0,96 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 24,39 Prozentpunkten liegen weit dahinter die Grünen, die auf 19,02 Prozent kamen (plus 0,55 Prozentpunkte). 13,41 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 5,8 Prozentpunkte.

In Margareten waren bei der Gemeinderatswahl 30 227 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 36,48 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.