Gemeinderat - Hernals: SPÖ unverändert stärkste Partei

In Hernals hat die SPÖ den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Sozialdemokraten erzielten 38,12 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 18,96 Prozentpunkten an die ÖVP, die auf 19,16 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,16 Prozentpunkten. Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 17,35 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,66 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Viertstärkste Partei im 17. Bezirk sind die NEOS, die um 1,2 Prozentpunkte auf 8,68 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 19,25 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,69 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem zweiten Platz, ist das ein unsanfter Fall. Lediglich 3,1 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die übrigen Listen kamen auf 6,89 Prozent.

In Hernals waren bei der Gemeinderatswahl 31 797 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 35,36 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.