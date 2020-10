Gemeinderat - Döbling: SPÖ mit schwachem Plus weiterhin an der Spitze, FPÖ verliert

Die SPÖ liegt in Döbling bei der Gemeinderatswahl weiter auf Platz eins Mit einem leichten Gewinn von 0,9 Prozentpunkten auf 36,56 Prozent konnten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung halten. Dahinter liegt die ÖVP, die auf 27,57 Prozent kam - ein starkes Plus von 9,57 Prozentpunkten. 11,61 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 1,47 Prozentpunkte.

In Döbling waren bei der Gemeinderatswahl 47 503 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 37,39 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.