Gemeindepark wird zum Lesepark

Im Sommer verwandelt sich der Gemeindepark in einen phantasievollen Lesepark.

FRASTANZ Die Bibliothek Frastanz und das Domino s´Hus am Kirchplatz starten gemeinsam mit dem Sommerprogramm und verwandeln den Gemeindepark in einen phantasievollen Lesepark. Die vielseitig begabten Pädagoginnen Johanna Kieber und Anna Egger entführen die kleinen Besucher jeden Dienstag in den Sommerferien mit dem „Magischen Baumhaus“ von Mary Pope Osborne in wunderbare Welten.