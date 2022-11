Gemeinden kämpfen mit hohen Kosten

Die Gemeinden betreffen ebenfalls die steigernden Energiekosten.

"Ich habe zwar nicht den Überblick für alle Gemeinden, aber ich weiß, dass einige dieses Problem haben. In meiner Stadt war es vor Kurzem so, da mussten wir massiv einsparen, weil wir es sonst nicht schaffen, dass der Betrieb weiterläuft." Beispielsweise versuche man an Großprojekten zu sparen, außer an denen, die am Laufen sind und der Spatenstich schon durchgeführt wurde. Auch das Rahmenprogramm wird versucht zu optimieren, in dem man prüf, ob es mit einer günstigeren Weise gebaut werden kann. "Einsparen heißt bei uns eher: nicht ganz weglassen, sondern schauen, ob man ein Projekt um ein halbes oder ganzes Jahr schieben kann, um das Budget zu entlasten", erklärt Kaufmann. Anders sieht es in der Pflege und Sozialpädagogik - dort wird nicht gespart. "Wir versuchen es nicht spürbar für die Bevölkerung zu machen."