Gemeindemusik Götzis 1824 lud zur UrisTag Kilbi

Es war wieder ein besonderes Fest für die ganze Familie

Angelehnt an den „UrisTag“ früherer Zeiten erwartet die Besucher am Vormittag musikalische Unterhaltung durch s‘8er-Blech. Über die Mittagszeit und am Nachmittag spielte die Bürgermusik Klaus, die Klötzle Musik, und die Jugendkapelle Klaus/Götzis auf.