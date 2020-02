Gemeindeliste RÃ¶this stellt ihre Mitglieder vor

Rund einen Monat vor den Gemeindevertretungswahl präsentiert Bürgermeister Kopf seine Liste vor.

Die Mitglieder der Gemeindeliste Röthis haben in den letzten fünf Jahren vieles bereits umgesetzt sowie Begonnenes und Bestehendes weiterentwickelt. Unter anderem wurden 25 leistbare Wohnungen übergeben, drei Spielplätze rundum erneuert und mit der Kooperation zum Altstoffsammelzentrum Vorderland ein modernes Dienstleistungszentrum zur Abfallentsorgung und Wiederverwertung geschaffen. Zahlreiche neue Projekte befinden sich ebenfalls in Vorbereitung. Hervorgehoben wird u. a. der mit Bürgerinnen und Bürgern offen diskutierte Prozess „Lebensraum Röthis gemeinsam gestalten“, der geplante Ausbau der Sommerbetreuung für Drei- bis Zehn-Jährige, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wie an der Treietstraße und die Teilnahme am e5-Prozess im Bereich Energie und Umwelt.