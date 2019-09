Gemeindeinformatik klagt Prüfer

Geschädigte will nicht auf 3,1 Millionen Euro Schaden sitzen bleiben und ortet Versäumnisse bei Experten.

Ende August wird die 64-jährige, ehemalige Buchhalterin der Gemeindeinformatik GmbH wegen Betruges und Untreue in erster Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Schaden, den sie in 22 Jahren mit ihren Malversationen anrichtete, beträgt rund drei Millionen Euro. Die Gemeindeinformatik beziffert ihn mit 3.106.712,78 Euro. Die Verurteilte hat so gut wie kein Geld, um etwas zurück zu bezahlen, die Geschädigte will auf dem Fehlbetrag nicht sitzen bleiben, denn zu was beauftragte man einen externen Wirtschaftsprüfer, so der Vorwurf an das zuständige Prüfunternehmen. Am 24. September beginnt ein Zivilprozess um die Frage des Schadenersatzes.