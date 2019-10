„Gemeindehauben“ wurden vergeben

Was im Gastronomiebereich die Hauben sind, sind für Gemeinden die e5-Zertifizierungen. Feierlich wurden diese „Gemeindehauben“ in der FH Vorarlberg auch heuer vergeben. Rankweil war mit dabei.

Zudem wurde das Reparaturcafé, der Wildbienenbahnhof und der neue Bahnhof samt Begegnungszone mit den zahlreichen Fahrradabstellplätzen und dem Caruso Carsharing heuer zu den bestehenden Umweltmaßnahmen positiv bewertet. Hervorgehoben wurde auch die naturnahe Begrünung im Betriebsgebiet „Impulszone Römergrund“, das in dieser Form europaweit einzigartig ist.

Die höchste Auszeichnung das fünfte „e“ will sich die Rankweiler Gemeinde in Zukunft auch noch holen, da ist sich das Rankweiler e5-Team einig: „Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem e-5 Team bedanken. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserem Umweltleitbild der Marktgemeinde in Richtung Naturschutz, Energie, Mobiliät und Landwirtschaft auf dem richtigen Weg sind. Wir holen uns noch das fünfte ,e‘, denn wir wollen unsere Gemeinde auch für künftige Generationen als lebenswerten Ort erhalten“, betont Bürgermeisterin und Leiterin des e5-Teams, Katharina Wöß-Krall.