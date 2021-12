Gemeindebudget: Voranschlag 2022 in Lochau einstimmig beschlossen

Im Rahmen der 8. Gemeindevertretungssitzung der Gemeinde Lochau wurde am 16.12.2021 der Budgetvoranschlag 2022 einstimmig beschlossen.

Weitere Investitionen in allgemeine Infrastruktureinrichtungen wie etwa der sich noch in Planung befindliche Ausbau des Fahrradwegs an der Pipeline (Euro 200.000,-), die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (Euro 179.000,-), die Erneuerung der Heizungssteuerung der Mehrzweckhalle (Euro 104.500,-), die Installation von Lichtwellenleitungen im Bereich Hintermoos (Euro 80.000,-) und eine neue LED-Beleuchtung in der Hörbranzerstraße (Euro 50.000,-) finden sich ebenfalls in der Aufzählung der größten Gemeindeausgaben im Kostenvoranschlag der Gemeinde Lochau für das Jahr 2022.