Gemeindebau-Analyse - SPÖ wie im 21. Bezirk mit den meisten Stimmen in den Sprengeln der Großfeldsiedlung

Die Sprengel der Großfeldsiedlung tickenbei der Gemeinderatswahl genau so wie Floridsdorf: Wie im 21. Bezirk generell entschieden sich die meisten Wähler für die SPÖ. Für die Sozialdemokraten gab es in den Sprengeln der Großfeldsiedlung 50,43 Prozent. Das ist ein höherer Anteil als in Floridsdorf (46,12 Prozent).

Mit 14,44 Prozent im Gemeindebau landete auf Platz zwei wie im Bezirk die ÖVP. Den dritten Stockerlplatz nimmt die FPÖ ein, genauso wie im 21. Bezirk. Mit 13,74 Prozent in den Sprengeln der Großfeldsiedlung lukrierten die Freiheitlichen viel mehr Stimmen als in Floridsdorf.

Die weiteren Plätze: Das Team HC Strache kam auf 7,32 Prozent, die Grünen auf 3,47 Prozent und die NEOS auf 2,63 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 5,27 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Es gilt zu beachten, dass für Grätzl und Gemeindebauten ausschließlich die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden können, nicht aber die Wahlkarten.