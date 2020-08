Gemeindeamt in Muntlix für 8. Hypo-Bauherrenpreis nominiert

12 Projekte gehen heuer ins Rennen um den 8. Bauherrenpreis der Hypo Vorarlberg. Die Gewinner werden am 25. September im Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch gekürt.

Der 8. Bauherrenpreis der Hypo Vorarlberg ist mit EUR 30.000 dotiert. Die Auszeichnung wird am 25. September, 19.00 Uhr , im Werkraumhaus in Andelsbuch vergeben.

Alle eingereichten Projekte sind nach der Verleihung im Rahmen einer Ausstellung im vai Vorarlberger Architektur Institut in Dornbirn und in der Zentrale der Hypo Vorarlberg in Bregenz zu sehen. Eine ausführliche Dokumentation der Wettbewerbsergebnisse erscheint in Form einer Sonderbeilage in Zusammenarbeit mit den „Vorarlberger Nachrichten“.