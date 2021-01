Gemeinde Weiler steht vor herausforderndem Jahr

In der Vorderlandgemeinde wird trotz schwieriger Situation weiter in wichtige Infrastrukturprojekte investiert.

Die Corona-Krise hat auch die Gemeindefinanzen in Weiler strapaziert und wirkt sich auf das laufende Budget aus. Vor allem hohe Ausgaben für die Dorfmitte und das Mehrgenerationenhaus belasten die Gemeindekasse, stellen aber gleichzeitig wichtige Investitionen in die Zukunft des Dorfes dar. So liegen die Investitionen für 2021 mit über 4 Millionen Euro um rund 80 Prozent über den Aufwendungen aus dem vergangenen Jahr. Verantwortlich für diese Zunahme sind vor allem drei Projekte: so stehen beim Projekt Dorfmitte aufgrund des Baufortschrittes die Finanzierungen für die neue Arztpraxis sowie die Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein an, wofür im laufenden Voranschlag über 2 Millionen Euro eingerechnet wurden. Rund 1,18 Millionen Euro sind für die Errichtung des neuen Mehrgenerationenhaus, welches auch den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen sichert, vorgesehen und 600.000 Euro sind für Investitionen in die Wasserversorgung angesetzt.