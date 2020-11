Gemeinde muss für ihre Schüler nichts bezahlen

Gesetzlich geforderte Zustimmung des Landes zum Wechsel in sprengelfremde Schule lag nicht vor. Deshalb hob Gericht Vorschreibung von Schulerhaltungsbeiträgen auf.

Zwei Schüler aus einer Gemeinde wechselten in eine Neue Mittelschule außerhalb ihres Schulsprengels, weil dort für sie sonderpädagogischer Förderunterricht angeboten wurde. Die Schülerin absolvierte so ihre Abschlussklasse im Schuljahr 2015/2016, der Schüler im Schuljahr 2016/2017. Die Standortgemeinde der Neuen Mittelschule mit sonderpädagogischem Förderbedarf forderte von der Wohnsitzgemeinde der beiden Schüler als Schulerhaltungsbeiträge vergeblich insgesamt rund 3600 Euro. Auch einer diesbezüglichen Zahlungsvorschreibung durch einen Bescheid der Bildungsdirektion Vorarlberg kam die Gemeinde, in der die zwei betreffenden Schüler wohnen, nicht nach.

Beschwerde erfolgreich

Gelebte Praxis

Richterin Eva-Maria Längle verwies in der Begründung für ihre Entscheidung auf das Vorarlberger Schulerhaltungsgesetz, das eine schriftliche Zustimmung der Landesregierung für einen Wechsel in eine Schule eines anderen Sprengels vorschreibe. Das Argument der Bildungsdirektion des Landes, es sei in Vorarlberg gelebte Praxis, Wechsel in sprengelfremde Schule ohne Zustimmung der Landesregierung vorzunehmen und trotzdem Schulerhaltungsbeiträge zu entrichten, überzeugte die Verwaltungsrichterin nicht. Der Landtag habe im Gesetz eine Zustimmungspflicht des Landes vorgeschrieben, damit die Schulbehörde nötigenfalls unnötige Schulsprengelwechsel verhindern könne, heißt es im Urteil des Landesverwaltungsgerichts.