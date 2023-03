Gemeinde Lingenau kauft „Löwen“

Mit dem Erwerb des Traditionsgasthauses bieten sich große Chancen für die Dorfentwicklung.

Dieser Prozess dauert allerdings seine Zeit. Bis dahin wird von Gemeindeseite eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter für den Löwen gesucht. Der Bestand soll genützt werden, um Einheimischen und Gästen weiterhin ein gutes Angebot in dem Traditionsgasthaus am Dorfplatz bieten zu können. „Wir möchten uns bei Mario Pargger und Daniel Fischer bedanken, dass wir als Gemeinde die Chance bekommen haben, die Liegenschaft zu erwerben. Ein großer Dank gilt allen die zum Gelingen beigetragen haben“, so Fasser und Meusburger, die sich auf einen spannenden Prozess über die Zukunft der Gemeinde Lingenau freuen. ME