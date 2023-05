Gemeinde Altach schloss für 2022 die Bücher

Die Gemeindevertretung von Altach beschloss in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022.

Das Rechnungsjahr 2022 der Gemeinde Altach war dabei vor allem von Investitionen geprägt und so wurden rund 10 Millionen Euro vor allem in die Errichtung des Kinderhauses Kreuzfeld (3,225 Mio.), das Betreute Wohnen im Friedrichsfeld (1,753 Mio.), die Errichtung des SCRA-Nachwuchscampus (1,717 Mio.) sowie in die Renaturierung des Emmebachs (1,266 Mio.) aufgewendet. „Mit diesen Projekten investierte die Gemeinde Altach auch im vergangenen Jahr eine beträchtliche Summe in den Ausbau unserer Infrastruktur. Damit wurden wichtige Zukunftsprojekte für unsere Bevölkerung umgesetzt und auch zusätzliches Vermögen geschaffen“, so Bürgermeister Markus Giesinger.