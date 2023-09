Gemeinde aktiv mitgestalten

Bei einem öffentlichen Informationsabend wurde über die Zukunft der Gemeinde Sulz diskutiert.

Auch in der Gemeinde Sulz wird an der Ausarbeitung eines Räumlichen Entwicklungsplanes gearbeitet und seit dem Jahr 2021 laufen die Finalisierungsarbeiten des Konzeptes, welches in der Vorderlandgemeinde die Leitlinien für die kommenden 10 Jahre festlegen sollen. Im Fokus stehen dabei grundlegende Fragen wie: “Wohin entwickelt sich unser Dorf?” und “Wie soll Sulz im Jahr 2030 aussehen?”. Mögliche Antworten darauf wurden nun in einem offenen Prozess, gemeinsam erarbeitet und diskutiert.