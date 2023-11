Gemein: Futterdieb klaut süßem Kätzchen das Futter

Als ein Kätzchen zufrieden aus seinem Futternapf frisst, stellt sich ihm ein Futterdieb in den Weg. Doch das tapfere Kätzchen gibt nicht auf.

Ein getigertes junges Kätzchen frisst in Ruhe aus dem Napf, bis ihr vierbeiniger, größerer Mitbewohner auftaucht. Der Hund stürzt sich auf das Futter und verschlingt es gierig. Doch so leicht gibt die Katze nicht auf. Tapfer versucht sie, sich festzuklammern, und legt sich dafür sogar in die Schüssel. Es sieht allerdings nicht besonders gut aus: So klein wie sie ist und so gierig wie der Hund ist, hat sie wenig Chancen, noch etwas von dem Futter zu bekommen.