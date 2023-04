Gelungenes Vereinsrennen nach zwei Jahren Pause

Auch beim Wintersportverein Wald am Arlberg wurden die Vereinsmeister gekürt.

Bei besten Bedingungen fand letzten Sonntag nach 2-jähriger Pause die Vereinsmeisterschaft des WSV-Wald statt und 50 Läufer aus Wald am Arlberg und Klösterle freuten auf ein spannendes Rennen. Beim Glattingrad wurde ein flotter Lauf gesetzt und die vielen Bambini- und Kinderläufer konnten den Start kaum erwarten. Aber auch die älteren Rennläufer wollten es wissen und kämpften ehrgeizig um die besten Zeiten. Gute Laune und strahlende Gesichter gab es dann auch bei der anschließenden Siegerehrung im Klostertalerhof in Klösterle, wo die Ergebnisse von Sportwart Roland Salzgeber verlesen wurden. Neben den obligatorischen Pokalen bei den Kindern gab es für die Erwachsenen Leckereien von der Klostertaler Bauerntafel. Vereinsmeisterin wurde heuer Sofie Salzgeber und bei den Herren darf Thomas Wallner den Titel Vereinsmeister tragen. Bei der spannenden Tombola warteten auf jeden Teilnehmer wertvolle Sachpreise und zuletzt konnte Obmann Alexander Schöpf auch noch bei der Familienwertung Dank der vielen großzügigen Sponsoren tolle Pakete mit vielen nützlichen Sachen überreichen. Ein großes Dankeschön ergeht an die Klostertaler Bergbahnen für die großzügige Unterstützung und auch an Patrick Brändle vom Klostertalerhof. Alle Ergebnisse sind hier zu finden: https://www.skizeit.at/races/41688/pdfs