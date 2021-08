Gelungenes Sommerfest im Sozialzentrum

Beste Stimmung bei herrlichem Sommerwetter herrschte vergangene Woche beim traditionellen Sommerfest im Altacher Sozialzentrum.

Im Mittelpunkt des Sommerfestes standen dabei ganz klar die Bewohner und das Pflegepersonal des Sozialzentrums und so wurden diese im gemütlichen Garten vom Team der Offenen Jugendarbeit Altach mit feinen Cocktails und kühlen Drinks verwöhnt. Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgte die Gruppe Farbklang und bei bekannten Musiktiteln wurde mitgesungen und mitgeschunkelt. Die stellvertretende Küchenchefin des Hauses, Anne Jahne, sorgte anschließend mit ihrem Küchenteam für leckere Grillspeisen und ein großes Salatbuffet. In geselliger und gemütlicher Atmosphäre erlebten die Bewohner so einen abwechslungsreichen Nachmittag, bei dem viel gelacht, gesungen und gesprochen wurde. MIMA