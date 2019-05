Gelungenes „S´cool Fäscht“

An der Mittelschule Lauterach wurde gefeiert und viel Neues präsentiert.

Das „Facelifting“ ist gelungen, die Mittelschule Lauterach wurde auf Vordermann gebracht. Die Gemeindeverantwortlichen sind sich im Klaren, dass sowohl funktionale und ansprechende Räumlichkeiten als auch eine zeitgemäße Ausstattung eine notwendige, unumgängliche Investition in die Zukunft ist. Das bald 60 Jahre alte Gebäude spielt nunmehr im Inneren wieder „moderne Stücke“, mit viel Augenmaß wurde saniert und adaptiert. Nach einem abwechslungsreichen Eröffnungsakt, zu welchem Mittelschuldirektorin Gabriele Dünser am Tag der offenen Tür auch Bgm. Elmar Rhomberg, Vizebgm. Doris Rohner, Schulqualitätsmanager Ivo Walser, Personalvertreter Willi Witzemann, Dir. Michael Schelling (BORG), die Volksschuldirektorinnen Karin Dorner (VS Dorf) und Elisabeth Maccani (VS Unterfeld) sowie die pensionierten Ex-HS-Direktoren Otto Nester und Alfred Wagner begrüßen konnte, hatten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher den ganzen Samstag über die Möglichkeit, einerseits die Neuerungen zu inspizieren und andererseits einen vielfältigen Einblick ins Schulleben zu erhalten.