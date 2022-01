Gelungener Start ins neue Tennis-Jahr

Mit einer erfolgreichen Titelverteidigung startete der Hohenemser Maximilian Taucher ins Jahr 2022.

Im Doppelbewerb ging der Vorarlberger mit seinem niederländischen Partner Xavier Donker an den Start. Die beiden gaben sich dabei in der Vorrunde keine Blöße und konnten am Ende auch das Finale für sich entscheiden. „Damit konnte ich mein gesetztes Ziel, Titelverteidigung, im Einzel und Doppel erfüllen. Neben dem Tennis hat es mich auch sehr gefreut, wieder nette Bekanntschaften zu machen und ich hoffe, dass ich alle Spieler in Zukunft wieder sehen werde“, so Maxi Taucher in einem ersten Resümee und gleichzeitig sendet er ein großes Dankeschön an seinen Trainer Maximilian Forer und natürlich sein ganzes Supporter-Team. MIMA