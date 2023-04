Gelungener Start in Radsaison

Rund 300 Radfahrer*innen aus der Region Vorderland-Feldkirch schwangen sich am Samstag, 22. April auf den Sattel. Ziel der Regio-Sternfahrt war der Marktplatz Rankweil, wo die Radsaison mit einem bunten Programm gebührend eingeläutet wurde.

An den einzelnen Startpunkten in den Vorderlandgemeinden und am Feldkircher Sparkassenplatz hatten sich am Samstag hunderte Radfans versammelt, um gemeinsam den Marktplatz in Rankweil anzusteuern. Dort erwartete sie ein vielseitiges Programm mit allem, was das Radfahrer*innen-Herz begehrt: So konnten am Stand von „Sicheres Vorarlberg“ E-Bikes ausprobiert werden, Leihlasten- und Falträder standen bei „Fairvelo und Vorradeln“ zum Austesten bereit. Kleine Mängel am Zweirad wurden beim Stand vom „Naflahus“ kostenlos repariert. Viel Anklang fand auch die Fahrradwaschanlage von „Integra“. Abgerundet wurde das Programm durch Infostände zur Fahrradtrolley- und Anhängerförderung, zum Fahrradwettbewerb RADIUS und zur Radinfrastruktur im Vorderland sowie zur Klima- und Energiemodellregion (KEM).