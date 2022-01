Gelungener Start der F.X. Mayr Basisfasten-Woche im Gasthaus Moosegg am Pfänder

Lochau. Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr! Unter diesem Motto startete das Wirtepaar Eric Widerin und Sibylle Bickel im neu adaptierten Gasthaus Moosegg am Pfänder mit der ersten F.X. Mayr Basisfasten-Woche. Und die ersten Gäste nützten bereits mit Begeisterung dieses neue Angebot.

Nach der liebevollen Renovierung der alten Traditionsgasstätte in der Parzelle Moosegg ganz in der Nähe des großen Pfänderparkplatzes und der Übernahme des Hauses durch das neue Wirtepaar Eric Widerin und Sibylle Bickel ist diese F.X. Mayr Basisfasten-Woche neben der gemütlichen Einkehr in den schönen Stuben oder das Relaxen auf der großen Sonnenterrasse zu jeder Jahreszeit nun als spezielles „Winterprogramm“ das ganz besondere Angebot in der wunderbaren Pfänderregion.