Gelungener Saisonabschluss für die Mountainbiker

Kürzlich ging die RV Dornbirn Pumptrack-Vereinsmeisterschaft in Altach über die Bühne.

Sportler und Trainer gingen an den Start und gaben ihr Bestes. Gewertet wurde in vier Kategorien: Laufrad, Mini (U9 und jünger), Pump (U11) und Ride (ab U13). Schnellste Dame war erneut Lisa Feurstein und bei den männlichen Vereinskollegen legte Simon Luser eine sensationelle Zeit hin. Sieger waren am Ende aber alle, denn zum Mountainbike-Abschluss stand vor allem der Spaß am Sport und die gemeinsame, sportliche Aktivität im Vordergrund.